瞄準5G時代即將來臨，根據Verizon Media「台灣消費者5G意願大調查」指出，消費者最期待高畫質影音、智慧生活與AR/VR相關應用三大領域，遠傳(4904)宣布，自5月3日起在遠傳friDay影音就能觀看4K高畫質影音的《國際橋牌社》，搶先4K視覺盛宴。

遠傳表示，《國際橋牌社》是台灣首部政治影集、以台灣史實為根基的戲劇作品，由多位金鐘、金馬老中青三代優秀演員主演，講述台灣波濤洶湧、驚險萬分民主化進程的政治鬥爭故事，遠傳friDay影音於今年一月起全網獨家播出，完整劇集創下百萬收視人次，5月3日起4K版《國際橋牌社》將於遠傳friDay影音全台首播。

遠傳指出，五一連假遠傳friDay影音也體貼民眾居家防疫的娛樂需求，於5月1日起連續三天推出「51連假免費專區」，只要註冊遠傳friDay影音會員，即可免費觀看《全面攻佔3：天使救援》、《極限逃生》、《驅魔使者》等多部精選熱門影劇。

此外，5月1日起也可在Apple TV上使用遠傳friDay影音，且為歡慶上架，遠傳網路門市加碼優惠補貼Apple TV 4K 32G超夯專案，申辦月付699元門號方案，就能直接以0元將原價5990元的Apple TV 4K 32G帶回家，再加碼送3期遠傳friDay影音。

(時報資訊)