宏碁(2353)泛美地區再傳捷報！根據最新市調資料指出，宏碁在加拿大消費筆電市場3月份以年增率105%、第一季以年增率33%，成長幅度領先業界並位居市場第一；強勁的成長力道，超越加拿大多家筆電品牌，成為市佔、成長率領先的雙冠王。

新冠肺炎改變全球工作、學習環境，居家辦公、遠距教學型態人數大幅成長，因應生活型態改變，加拿大筆電產業在3月份逆勢成長53%；宏碁則掌握需求，3月份年增率以105%翻倍的成長幅度超越業界，在市場需求大增時，即時反應滿足消費者所需；因此，在消費筆電市場3月份以28%、第一季以24%市佔率保持市場領先地位。除此之外，宏碁在3月份加拿大Chromebook領域，亦以36%市占率奪下冠軍。

宏碁董事長暨執行長陳俊聖透露，年度首場新品發表會將在6月登場，除將採行線上發布會外，分別於電競Predator、Acer Nitro系列，與專業創作者ConceptD創系列領先業界的利基點，今年仍都將持續聚焦在既有的散熱技術專長、色彩精準度、低噪高效等研發實力，同時配戴最新一代CPU、 GPU平台架構規格推出新品。

(時報資訊)