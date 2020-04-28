世界(5347)公布第一季財報，因去年併購的新加坡廠今年正式加入營運，帶動營收季增約7%並創新高，但毛利率季減約5個百分點降至31%，淨利歸屬母公司業主14.76億元，季減1.4%，年增率6.4%，EPS 0.89元。

世界先進第一季營收創新高並符合預期，今日下午舉行線上法人說明會公布首季獲利。董事長暨總經理方略表示，值此新冠病毒散布之際，對全球半導體業造成影響；公司於新冠病毒散布期間仍保持與客戶與供應商之密切連繫，對內員工持續防疫行動；此外，新加坡政府雖於4月7日至6月1日實施防疫規定，但新加坡廠生產不受影響，不過，馬來西亞員工無法返回工作崗位，公司調度其他員工因應，該廠與台灣廠生產均不受影響。

世界先進第一季營運展望樂觀，預期單季營收將達75億至79億元，可望季增約2.3%到7.7%。實績符合預期。

世界先進第一季營收78.44億元創新高，比去年第四季增6.9%，年增13.6%。但因新加坡廠尚處調整階段，公司預估第一季毛利率將滑落到29%至31%，將較去年第四季下滑5.1至7.1個百分點；實績達到31%符合預估，主要受到新加坡廠折舊費用以及新台幣匯率加上產品組合等不利因素。

(時報資訊)