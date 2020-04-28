新北市一名陳姓男子（44歲）今（28）日凌晨5時許，開車行經三重區中正北路與市前街路口時，因想要快點回家，心急違規闖紅燈，剛好撞上正要左轉的廖姓女機車騎士（60歲），兩車碰撞後，汽車持續往前滑行，又撞上了王姓（67歲）、吳姓（60歲）男子，所幸3人送醫後，皆無生命危險，詳細事故發生原因與肇事責任仍待警方釐清。

警方調查，當時陳男在三重區與友人聊天後，駕駛小客車正要趕回家中，沿著中正北路往重新路方向行駛，但行經中正北路與事前路口時，他為了搶快而違規闖紅燈，撞上當時正要左轉的廖女。

兩車發生碰撞後，陳男的小客車又向前滑行，撞上一旁機車格內牽機車的吳男，及騎腳踏車的王男，同時波及停車格內約9輛機車，小客車車頭鈑金嚴重凹陷、破損；廖女、王男則是身體多處擦挫傷；吳男顱內出血，所幸所有人送醫後皆無大礙，詳細事故發生原因仍待警方釐清。

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(中時電子報)