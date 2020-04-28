大陸杭州又發現疑似新冠肺炎患者；據杭州市健委微信公眾號消息指出，一位33歲羅姓男子長年於非洲經商，3月20日返國後進行居家隔離，期間羅男突然高燒到39.5度，當時醫院以為是新冠肺炎，但經2次採檢，均為陰性反應，最後才發現是另一種重大傳染病。

據《新浪網》報導，33歲羅男常年在非洲經商，3月20日返國後進行居家隔離，到了3月28日羅男突然高燒到39.5度，馬上入住隔離病房，但經2次新冠病毒採檢後，均為陰性反應。直到改採血液方式檢測，透過血液塗片發現瘧原蟲，經過疾控中心覆核確診，確認羅男得到比較凶險的惡性瘧疾。

杭州市衛健委也提醒大家，通常瘧疾症狀會發冷、發熱、出汗，若曾經有到非洲和東南亞瘧疾高流行區，只要有出現以上症狀請務必迅速就醫，並告知醫護人員有到過瘧疾流行區境外史；同時請患者及陪同家屬過程中必須配戴口罩，盡量避免搭乘大眾運輸，防止傳染。

（圖／翻攝自CDC網頁）

瘧疾是嚴重危害人民健康及生命安全的重大傳染疾病之一，依據世界衛生組織(WHO)資料，2018年全球感染人數約2.28億，死亡人數約40.5萬人。台灣光復初期瘧疾感染相當嚴重，當時約有五分之一的人口感染，直到1965WHO才正式將臺灣列入瘧疾根除地區。這個疾病流行在熱帶、亞熱帶及溫帶邊緣地區，而非洲和東南亞地區是瘧疾的主要流行地區。

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(中時電子報)