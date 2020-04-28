黃子佼（左）、孟耿如合體做公益。（盧禕祺攝）

黃子佼、孟梗如 夫妻合體出席《4/28家扶基金會兒童保護日》活動。（盧禕祺攝）

黃子佼、孟耿如28日出席家扶基金會兒童保護日記者會，夫妻兩人自登記結婚後，首次公開合體活動，黃子佼笑說：「第一次同台本來是婚禮，結果老天安排在公益同台，加上耿如又是社工系，只能說冥冥之中自有安排。」兩人雖不排斥同台，但會挑選合適主題，「也有夫妻實境節目來找我們，但想到24小時都在鏡頭下，吵架什麼全都錄，所以沒答應，希望我們呈現的都是正向與幸福感。」孟耿如在一旁調皮喊話，「我跟別人接囉！」

登記結婚後，生子進度令人好奇，黃子佼表示：「做人失敗！我們常在大白天東忙西忙，到大半夜都很累，往往秒睡，就算是防疫假，我也閒不下來，而且也會想，孩子生出來，這個世界對他適合嗎？」至於父子近50歲年齡差，他坦然面對，「你們看哈林哥也很好啊。」孟耿如在一旁頻點頭，「我擔心，不過我滿衝動派，他在旁邊都會拉我一把，我機動性很強，聽他分析，會覺得是該思考一下，因為小孩生了就要犧牲兩人世界。」目前沒避孕一切自然。

登記結婚後，孟耿如還在適應彼此稱呼，活動上仍稱「佼哥」，也抗議黃子佼喚自己「太太」，聽起來年紀很大，兩人私下有專屬愛稱，經濟仍是各自獨立，男方付大部分家用。家務整理卻是有趣互補，黃子佼看到頭髮就想打掃，孟耿如則希望累積一定程度再一口氣打掃，「她能按洗碗機我就好感謝了，那台買了一年多終於使用到。」但說到各種器具修理，絕對非孟耿如莫屬，「我們家男女生負責的事情是顛倒的。」兩人逗趣互動洋溢新婚喜悅。

(中時 )