中研院院士王德威長年致力文學研究，聞名國際，於4月23日獲選為「美國藝術與科學學院（American Academy Arts ＆ Sciences）」院士。美國藝術與科學學院遴選當代於藝術、人文、商業、政治等領域最具影響力的研究者，並肯定王德威在華文文學研究的各種成就。

中研院表示，院士王德威長年致力於文學研究，研究範疇含括晚清至現代、當代的華文小說及比較文學理論。他提出「被壓抑的現代性」及「抒情傳統」概念，已成為當代文學研究者的重要理論論述，亦引起漢學界高度重視與討論。

中研院也提到，王德威亦積極推動華文文學的研究與翻譯，藉「臺灣現代華文文學」英譯計畫，將臺灣知名作家如黃春明、李喬、李永平、朱天文等人作品，推廣至世界文壇，於臺灣文學、華文文學的研究與理論建構，厥功甚偉。

中研院指出，王德威現為美國哈佛大學東亞系與比較文學系Edward C. Henderson講座教授，曾任美國哥倫比亞大學東亞語言文化系系主任、國立臺灣大學外文系副教授；曾獲國家文藝獎，並於2004年獲選為本院第25屆院士。

美國藝術與科學學院創立於1780年，今年選出276名新科院士，其中包含了免疫學家、生物倫理學家、詩人、歌手、醫生、社會運動者等，獲選者代表在該領域有傑出成就或創新思考；該學院表示，將期待新任院士能為世界當前的困境與挑戰提出新的見解。

(旺報 )