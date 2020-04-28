韓國N號房事件，引起社會對復仇式色情（未經同意散播性私密影像）的討論。為防範數位性別暴力的發生，立法院今成立「數位治理委員會」，政務委員唐鳳受邀到場發表演說強調，網路的治理模式，需要靠群眾智慧、共同治理，創造平台讓所有人自動對公共利益一起做一件事，而非仰賴單一部門由誰來指揮誰，唯有做到這點，才能「征服」需要被改變的問題。

「立法院數位治理委員會」今天下午成立，背後推動的民進黨立委范雲表示，如果韓國的N號房事件發生在台灣，有犯嫌拿私密照片脅迫威脅當事人當性奴隸，台灣當然不能容忍發生這種事。問題是，主管機關NCC截至目前為止，仍未對數位治理提出具體的立法草案。

因此，范雲說，隨科技愈來愈發達，政府與民間必須針對這類狀況作出超前部屬，所以她才決定先行號召成立「數位治理委員會」，在立院創造平台，讓政府部門、立委、產業界與公民團體對話，進而推動跟蹤騷擾防制法、侵害個人性私密影像防制條例草案、反歧視法等法案。

面對公部門與社會該如何做，才能遏止復仇式色情（未經同意散播性私密影像）的發生？受邀到場發表演說的唐鳳舉目前的防疫經驗表示，有人問他，到底是民主政體還是極權政體，比較能夠完善處理新冠肺炎？他說，解決的最好辦法就是交給大家來「共同治理」。

唐鳳解釋，當初網際網路剛發展時，就是遵循這套共同治理的模式，簡單說就是「大家都不能逼誰做什麼，也不會誰來指揮誰」，而是「大家基於公共利益的基礎一起做同一件事情」。

因此，他強調，要執行共同治理，是必須仰賴群眾的智慧，透過平台，只要有新事件發生，就有非常多的人透過各自的專業解決問題，「我把這個過程叫做征服問題」。

唐鳳說，就像去年底大陸醫師李文亮率先PO文指出有類似SARS的病毒在蔓延，雖然隨後就被當地警方剝奪言論自由，但訊息卻在台灣很多人狂推，也讓疾管署在第一時間啟動類似因應SARS的制度，讓台灣提前部屬防範疫情，「如果台灣是WHO的成員國，有這樣的平台，那麼或許就能馬上聯繫各國的衛生部長，讓世界至少能提早10天因應這件事。」

因此，唐鳳強調，在威權治理的平台上，決策往往只有一小搓人參與，但台灣已經是公民治國，社會要走到哪個方向，是大家一起決定。所以，在這樣的概念下，「只要是被人民推爆的東西，我們都會認真看待」，進而成為政策，社會創新不是只是為了拚經濟、拚技術，而是更創造更公平的社會。

因此，台灣要如何提前部屬遏止復仇式色情？唐鳳在這場演說雖沒給出明確答案，但他強調，私部門不能沒有角色，而是要放大所有人的力量，才能真正「征服」問題。

(中時 )