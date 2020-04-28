北韓最高領導人金正恩神隱逾2周，外媒報導他接受心血管手術後「病危」，不過南韓官方自上周消息出現以來，便堅持金正恩健康無虞，並且狀況良好，韓國統一部今（28）日自信強調，足夠的情報顯示，北韓內部沒有異常，金正恩神隱最有可能是為了躲避新冠肺炎疫情，在這個非常時期，他許久未露面「也不是不尋常的事」。

金正恩自11日以後便未公開露面，至今神隱17天，韓聯社報導，負責對朝工作的南韓統一部部長金煉鐵今日向韓國國會報告，指出北韓官媒連日來報導金正恩辦公的消息，包含為長者舉辦生日宴、回電敘利亞總統等，已在暗示金正恩仍如常施政。

此外，金煉鐵也表示，目前各國有關金正恩身體有恙的氾濫報導，可以視為一種「資訊傳染病」（Infordemic），重申首爾至今未偵測到朝鮮有任何異常動態。他指出，金正恩許久未露面，必須要考慮到當前的新冠肺炎疫情，儘管北韓未證實境內有任何確診案例，不過考量平壤一直以來採取嚴格措施防範疫情，金正恩缺席公開活動也不是什麼特別不尋常的事。

「自他掌權以來，金正恩確實從未缺席過金日成的誕辰紀念日，但是很多慶祝活動以及一場宴會都因為疫情取消了，考量目前（疫情）狀況，我不認為這是特別不尋常的事。」

金煉鐵也強調，他能如此自信地表示北韓內部沒有異常，是因為有足夠的情報能力支撐，更指出「金正恩接受心血管手術後在元山休養」的說法，在熟悉朝鮮內情的人士看來是假新聞。

不過當被問及金正恩目前是否在平壤時，金煉鐵卻回答涉及情報，不便公開透露。

自新冠肺炎疫情蔓延全球以來，北韓就關閉邊界、取消大型活動，以及實施隔離措施來防範境內疫情大爆發。

(中時電子報)