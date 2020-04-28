高盛（Goldman Sachs）分析師週五表示，全球的石油儲存可能最快在5月中旬達到滿載，並對石油商品市場造成更大的破壞。

由于冠狀病毒大流行降低了需求，並使生產者努力遏制大量供應過剩，因此油價已接近歷史低位。最近的下行壓力有史以來第一次將西德州中級原油(WIT)合約推低至負數，並阻止該大宗商品重返歷史高位。

儘管一些生產商放慢了開採活動，但高盛認為市場將在未來三到四周內測試世界的存儲能力。

由傑夫·庫里 （Jeff Currie）領導的分析師團隊在一份報告中寫道，WTI的價格下跌是「單一且有地域性的」，但如果存儲量達到頂峰，影響性可能就會遍及全球。該行補充說，這種市場現象「很可能會造成大幅波動，直到供應最終等於需求之前，下行趨勢的機會還會更多。」

高盛認為，原決議5月中旬的需求將每天減少1800萬桶，並補充說，但還是需要削減「幾乎相等的供應量」，以彌補市場的低迷。這個數字幾乎是OPEC+在四月份會議上承諾削減的兩倍。

分析師們表示，如果真的停止生產，那麼重新開井的困難，將導致供應反彈呈L型趨勢。高盛預測，全球供應問題要到2021年中旬才能到來。

(中時電子報)