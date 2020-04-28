首檔以色列主權國際板債券「搶翻天」，詢價時只規劃10多億美元的發行量，但在壽險資金及國際投資人踴躍下單逾110億美元後，最終確定發行50億美元，40年期、利率3.8％，5月13日將在台灣及倫敦交易所雙掛牌。

而台灣壽險業共八家搶到這次的以色列國際板債，包括國泰人壽、南山人壽、中華郵政壽險、台灣人壽、富邦人壽、遠雄人壽、全球人壽及元大人壽，共拿下近25億美元，即占此次發行的近50％。

今年因為國際板債券大量贖回，到4月下旬累計贖回量已逾新台幣6,800億元，如AT&T、Apple、Comcast等今年都有贖回300~788億元不等的債券量，讓壽險公司「空」出不少債券投資額度，必須立即補貨，投資報酬率才不會急速下降。

4月才剛有卡達主權債在國際板與盧森堡雙掛牌，30年、利率4.4％，台灣有16.6億美元，七家壽險公司就包了14.1億美元。

以色列主權債券是首度在台灣國際板市場掛牌，這次是台灣與倫敦雙掛牌，流通性及市場矚目度更高，八家壽險公司共搶下24.88億美元，比卡達債搶下更多額度。

(工商 )