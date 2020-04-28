因應新冠肺炎對建築相關行業衝擊，新竹縣政府28日宣佈，今年1月1日至12 月31日期間核發的建造執照或雜項執照（以核發日期為準），或於今年12月31日前仍為有效執照者（已申報開工）等，無須經申請程序得自動延長竣工期限一年，

新竹縣長楊文科近日接獲許多建築業者反映，疫情造成砂石、鋼鐵、模板、磁磚、電梯、空調及消防等機電設備供應鏈減產或無法進口，使工程斷料、缺工，也衍生建照失效等後續問題，指示相關單位協助產業度過疫情難關。

初步統計，今年至4月27日核發建照207件、雜項執照6件。而2019年核發建照786件、雜項執照25件；2018年核發建照678件、雜項執照29件。即日起增加建築期限後，可望紓解產業或民眾受疫情的影響及衝擊。

新竹縣工務處處長林鶴斯表示，建築法第53條規定，直轄市、縣（市）主管建築機關，於發給建造執照或雜項執照時，應依照建築期限基準之規定，核定其建築期限。另依據新竹縣建築管理自治條例第24條第2項規定，建造執照或雜項執照之建築期限如因構造特殊、施工困難、工程鉅大或情形特殊顯有增加日數之必要者，得視實際需要酌予增加。

(工商 )