北市林森錢櫃26日發生大火，造成5死、1命危以及48輕重傷的悲劇。初步調查，起火主因是源於5樓儲藏室起火，而在起火之前，王姓工頭曾放置測距儀充電。不過有其他監視器畫面曝光，拍到2名工人在逃生梯抽菸，而抽完的菸蒂就丟在地板上。

檢方檢視監視器畫面時，發現王姓工頭進入疑似起火點的5樓儲藏室。而王男到案約談時坦言，曾到儲藏室為測距儀充電，後被依過失致死、過失傷害、公共危險等罪嫌移送台北地檢署複訊，經檢方諭令10萬元交保，限制出境出海、限制住居。

內部燒到面目全非。（圖／翻攝畫面）

而除了儲藏室閃燃的畫面，其它監視器畫面也跟著曝光。根據《三立新聞》報導，黑衣男站在5樓逃生梯外抽菸，這個位置就在電梯施工附近，起火的儲藏室斜對角；工人一陣吞雲吐霧後，直接把菸蒂丟在腳邊。雖然還沒辦法證明亂丟菸蒂與火災有沒有直接、或是間接關聯，但目前這些監視器都已被檢警扣留，將繼續追查火警原因。

回顧案發當時，大樓窗戶上有許多人在濃煙中努力揮舞求救，令人看了膽戰心驚。警消雖奮力救出受困民眾，但仍有顧客黃嘉二（33歲）、曾冠騰（27歲）、林軒煒（34歲）、周雨喬（36歲）及錢櫃員工林子晨（44歲）等5人不幸罹難。

第一時間趕到現場救災的消防隊回憶，火災的起火點在5樓儲藏室，施工時新開挖的2個電梯井就在旁邊幾公尺處，每個電梯井目測約為3乘3公尺的大洞，而起火時產生的濃煙，也造成了煙囪效應，因警報、廣播和灑水等全關閉，火勢與濃煙來得又快又猛，顧客根本來不及逃命。

目前錢櫃方面已先致贈10萬元慰問金予以罹難者家屬，至於責任歸屬以及起火發生原因，都還有待火調人員調查釐清。

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(中時電子報)