新冠肺炎在日本肆虐，各產業深受重創，就連情色產業也難逃這波疫情影響，這也讓不少從事情色產業的女子收入遞減。不過，日本搞笑男星岡村隆史，日前居然在深夜電台節目中，公開呼籲聽眾等候疫情過去「努力存錢去嫖妓」，引發網友和學者等批他太噁心！

岡村隆史，日前在深夜電台節目中公開呼籲等疫情過去「大家要努力去嫖妓，引發抨擊！（圖／Twitter）

岡村隆史23日凌晨在他主持的節目中，回答聽眾的提問，像是新冠肺炎肆虐日本，是否暫時不應該光顧色情場所？沒想到岡村居然是這樣回答，他表示現在只能忍耐，套用一句老話，神是不會留給大眾無法通過的考驗，他相信疫情一定會過去，屆時就會有好事發生。岡村隆所謂的「好事」，是指部分女性可能因疫情影響生計，被迫加入情色產業鏈。

岡村隆史更加碼表示，「我估計未來3個月，有很多可愛的正妹會轉行，所以大家請忍耐一下，努力存錢」。岡村毫不掩飾的言論，果然引發熱議，有網友就批評很噁心，根本是歧視女性，就連前文部省官員前川喜平，還有大學教授藤田孝典等也痛批斥岡村的言論可恥，同時難以接受。

岡村隆史的言論引發輿論熱議後，日本放送電台也立即透過聲明公開道歉，表示岡村在節目中的言論是「對新冠肺炎災情認知不足，對女性尊嚴和職業缺乏考慮，如果有聽眾感到不安，我們深表歉意，並對節目製作人員重新教育」，希望能夠藉此趕緊讓這場風波平息，不過日本放送電台並未提到是否對岡村隆史進行處分。

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(中時電子報)