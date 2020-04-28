五一連假即將到來，不過由於目前正逢疫情期間，指揮中心呼籲，民眾放假期間仍應落實防疫措施。針對234個景點也已借接交通部1968App，但也出現屏東某飯店被標示於警示範圍內使訂房率謹一成，或新竹市立動物園半夜顯示竟是「人潮略多」，沒有營業的同安夜市、復華夜市半夜也是「人潮略多」，被質疑軟體的正確性。

疫情指揮中心指揮官陳時中強調，標示出來的區域不代表是危險警示區，只表示曾是熱門且大家喜歡去，「有好吃好看好玩的地方」因此以紅、黃、綠燈號來標示擁擠狀況，希望民眾出遊時可做好分流，也讓地方在做分流管制時可以減輕壓力。對於計算基礎是否不公，造成一些計算結合不符實際情況，陳時中表示「計算基礎和方式都不同，地方政府可以依地方經驗去調整參數，可以趕快提出來做修正」避免目前地方政府認為人流在大範圍內並不造成問題卻已顯現紅、黃燈的情況。

指揮中心副指揮官陳宗彥也表示，這些景點是在清明假期後廣泛收集夜市、商圈、風景區等景點，紅燈並不表示人已滿或危險，而是表示已達安全社交距離的人流狀況，可讓民眾出遊時可自行分流。

(中時 )