24台人滯留馬爾地夫 指揮中心曝返台困難點 15:012020/04/28 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 24台人滯留馬爾地夫 指揮中心曝返台困難點。（圖為馬爾地夫示意圖/達志影像/Shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因為疫情關係，據傳有24名國人滯留馬爾地夫無法返國，中央流行疫情指揮中心今天回應，對於這24名國人已有所掌握，都是包含在先前要從印度返台的兩百多名班機內，但目前卻遇到要如何將24名國人運送到印度德里的困難，根據了解是馬爾地夫當局有些技術上困難待解決，目前外交部仍在努力中。 (中時 ) #馬爾地夫 #困難 #名國人 #返台 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 誠品信義店 接力24小時書店 04:102020/04/24 時尚消費 《產業》首日業績即破千萬 老爺閃購旅展延長24小時 12:502020/04/24 財經 誠品信義店接棒敦南 24小時書店五月底試營運 19:082020/04/24 生活 《歷史23事》順治皇帝只活到24歲 如何生下14名子女？ 21:302020/04/24 歷史 24歲嫩模比基尼反綁 中間挖空穿小丁 11:322020/04/25 星光 《金融股》彰銀挺企業抗疫 推紓困線上申辦 08:012020/04/27 財經 全球85位台僑確診新冠肺炎 24人死亡 12:132020/04/27 政治 俄總確診數達8萬7147例 超越陸排全球第9 17:352020/04/27 國際 天津首家智慧書店 24小時迎客 04:102020/04/28 焦點新聞 彰銀紓困融資 24小時線上申辦 04:102020/04/28 財經焦點 生活熱門新聞 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 疑準備金正恩葬禮！北韓正建造「大型閱兵式」建築 - 生活 金正恩沒死？知名脫北正妹掀驚人真相 - 生活 金正恩在元山市騎馬、玩水上摩托車 美韓衛星拍到了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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