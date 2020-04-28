因為疫情關係，據傳有24名國人滯留馬爾地夫無法返國，中央流行疫情指揮中心今天回應，對於這24名國人已有所掌握，都是包含在先前要從印度返台的兩百多名班機內，但目前卻遇到要如何將24名國人運送到印度德里的困難，根據了解是馬爾地夫當局有些技術上困難待解決，目前外交部仍在努力中。

(中時 )