1968APP新增熱點警示帶來一連串爭議，交通部長林佳龍於臉書發文指出，交通部樂意擔任指揮中心與各界的橋樑，找出原因，讓APP的服務更符合民眾需求。

林佳龍說，自己是台南女婿，對台南只有鄉愁，並強調自己也當過地方首長，能理解地方上的擔憂。

他說，疫情指揮中心與交通部委託中華電信根據過去熱門景點資料，在1968APP新增景點人潮示警，目的是希望公開資訊，能夠讓民眾理解警示與因應，畢竟做好防疫是復甦最重要的前提。

「防疫要做、生活要過」林佳龍表示，經過與業者座談，了解細胞簡訊可能造成民眾恐慌，對業者衝擊非常大。在考量揭露人數、同時保障隱私的前提下，指揮中心決定採用中華電信基地台推論各景點的人潮，台南各地景點一直都深受國人喜愛，也是熱點較多的原因之一。上線之後，也注意到有些不合理的警示，交通部樂意擔任指揮中心與各界的橋樑，找出原因，讓APP的服務更符合民眾需求。

林佳龍強調，交通部觀光局的角色，原本就是促進觀光，跟地方一樣急切盼望復甦，示警不是要阻止大家到任何特定地點，而是要讓大家做更充足的防疫準備、更放心，可以選擇適合的時間到適合的地方走走。

(中時 )