蘋果第二代 iPhone SE 在 24 日正式開賣，不少搶在第一時間入手的朋友，或許都已經為新手機貼上保護膜，裝上全新的保護殼，為手機預備最完整的保護。然而，近日有媒體收到配件商的提醒，指出新 iPhone SE 可能無法與 iPhone 8 共用保護貼。如果你也有替新 iPhone SE 選購保護貼的需求與疑慮，不妨來聽聽與蘋果合作多年的周邊廠商的說法。

如果你曾使用過多種品牌的智慧型手機，且都有選購額外保護殼、保護貼的經驗，那麼你或多或少應該有體驗過覺得保護殼跟手機不太密合的經驗。這是因為一般來說，智慧型手機產品的組裝配件都或多或少存在公差。當然，這樣的情況也同樣可應用於第二代 iPhone SE。根據蘋果官網，新iPhone SE 以及 iPhone 8這兩款手機的長寬高都一樣，以此條件來說，也就是說適用於 iPhone 8 的周邊(包含保護殼、保護貼)，理論上都適用於第二代 iPhone SE。

然而不可諱言，當前確實出現不少消費者反映新 iPhone SE 無法沿用過往宣稱可用於 iPhone 8 之保護貼的例子。因此，可以合理推測，其中一個原因就是因為新 iPhone SE 製造上的公差。此外，各品牌針對 iPhone 推出的保護貼的種類(例如玻璃保護貼、滿版型保護貼...)型態的不同，也可能是造成無法完全適用於新 iPhone SE 的因素。

Moshi 方面表示，為了避免消費者可能遭遇到所買的保護貼不能適用於新 iPhone SE的情況，建議消費者可以找尋可信賴的蘋果周邊品牌、找尋提供更長保固期限的產品，且若有時間建議直接前往品牌實體店面，交由服務人員為你服務。Moshi 品牌產品目前最高提供 10 年全球保固，即便是在網路上購買的 Moshi 品牌保護貼，也都歡迎使用者可以前往 Moshi 實體店面委由服務人員服務，是最能保證使用者能享用最好 iPhone SE 保護貼體驗的方式。

此外，針對新 iPhone SE 的保護貼，本土手機周邊品牌犀牛盾(Rhinoshield)則是表示，3D壯撞貼、耐衝擊保護貼(正/背面)、衝擊防護背貼、一般背貼這四款產品，新 iPhone SE 都可與 iPhone 7/iPhone 8 版本共用；僅有玻璃保護貼目前版本不可跟 iPhone 7/iPhone 8共用。針對這一點，犀牛盾已在開發可共用版，不久後新 iPhone SE 玻璃保護貼可跟 iPhone 7/ iPhone 8共用，還請留意。

(中時電子報)