在追星族群中，狂粉為追星什麼都做，連自己人生都付出！大陸女演員楊紫就是典型狂粉變女一。她常公開表態彭于晏是她的偶像，把他當人生目標要成為敬業演員，從2003年童星出道後，近年終於躍升為一線女星，和彭于晏近距離接觸。

2019年的甜寵劇《親愛的，熱愛的》開播後，引起超高熱度討論，楊紫也變成大陸近年當紅花旦之一。(圖/ 摘自微博)

就愛彭于晏 狂粉楊紫最大咖粉絲

大陸當紅花旦楊紫本名楊旎奧，今年27歲，畢業於北京電影學院，不僅是本科系出身，還是個童星；小的時候她看到經典電視劇《還珠格格》、《情深深雨濛濛》，讓她萌生演員夢。愛演戲的楊紫在家人支持下，從小帶著她四處接戲，直到2003年在古裝大戲《孝莊秘史》中客串，隔年就當上情境喜劇《家有兒女》要角「夏雪」，2005年開播後，楊紫瞬間變成家喻戶曉的童星。

《家有兒女》推出第二部時，反應依舊熱烈，楊紫還是大家眼中演技精湛的小童星，但她卻為了準備中考放棄演第三部的機會；但她偶爾還是會在戲劇中演出，直到2010年她微博分享收到「北京電影學院」錄取通知書，如願成為表演系本科班學生。

楊紫為了圓夢參與不少戲劇演出，累積各種經驗，一直往前衝的她，心中有個目標就是彭于晏；彭于晏剛出道時，給人印象是陽光帥哥，但為了電影角色練體操、瘦身等，只要對演出有幫助的方式，再苦他都願意吞，這種態度讓楊紫相當崇拜，期許自己要跟彭于晏一樣。

楊紫有一次參與綜藝節目《快樂大本營》中，何炅知道楊紫對彭于晏情有獨鍾，特地安排兩人同台。(圖/ 摘自微博)

楊紫從配角變大咖 近距離看到偶像

2017年開始楊紫終於再次被看見，一連參與多部超夯戲劇，包括《天乩之白蛇傳說》、《歡樂頌2》、《香蜜沉沉燼如霜》等；到2019年的甜寵劇《親愛的，熱愛的》開播後，引起超高熱度討論，楊紫也變成大陸近年當紅花旦之一。

曾經楊紫只是個名不經傳的女配角，甚至連配角都稱不上的小角色，有一次參與綜藝節目《快樂大本營》中，何炅知道楊紫對彭于晏情有獨鍾，特地安排兩人同台；鏡頭前楊紫嬌害羞到說不出話來的模樣，嘴角還一直忍不住上揚，明眼人一看都知道她是小粉絲，也讓楊紫還沒大紅前就先成功追星。

後來楊紫也加倍努力，因為她知道最好的追星方式就是提升自己實力，直到足以和偶像並肩站在一起，有機會能夠和彭于晏合作；楊紫如此勵志的追星經驗，還被冠上彭于晏的最大咖粉絲和最牛粉絲，同時也讓更多人看到她積極向上態度，令人稱羨並值得學習。

楊紫和張一山外型登對，粉絲們總希望兩人假戲真做，不過，他們其實是感情深厚的好朋友，每年生日都會在微博向彼此祝賀。(圖/ 摘自微博)

拍戲易假戲真做 細數楊紫緋聞史

1992年生的楊紫，談過幾次戀愛是正常的事情，但不知道是否因為太敬業，常常和戲裡男主角傳出緋聞，讓粉絲們看了既歡喜又怕受傷害。

張一山和楊紫是因為合作《家有兒女》相識，戲中兩人是一對姊弟，長大後更是郎才女貌，感情好的他們時常被網友猜測是否在戀愛；但楊紫24歲生日那年，張一山透過微博給祝福，順便澄清兩人關係，「就算全世界背叛你（妳），我也會站在你（妳）身後背叛全世界，還有，都二十四，找個好人就嫁了吧…要不他們老覺得咱倆有事兒。生日快樂」。

之後楊紫和霍建華因為在《戰長沙》裡飾演生死與共的夫妻，CP感太強，儘管兩人相差13歲，仍被戲迷敲碗在一起；但後來霍建華和林心如公開戀情，並結婚生下愛的結晶，這緋聞也不攻自破。

2016年楊紫拍攝《青雲志》遇到新生代小生秦俊傑，當時就曾被注意到兩人互動親密，在隔年情人節也大方地在微博公開戀情；雙方粉絲都很支持這段戀情，豈料2018年8月楊紫在微博說「物是人非」，雖然馬上刪除動態卻還是被看到，隔天雙方工作室也發布分手聲明，證實他們已和平分手。

楊紫為了彭于晏瘋狂，兩人目前已是登對的男女主角，是否有更進一步發展？也是兩岸影迷關切重點。

(中時電子報)