路透預估：大陸4月官方製造業PMI料降至51 15:062020/04/28 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官方與財新製造業PMI將於本月30日（周四）公布。對此，路透綜合32家分析機構預估，儘管復工復產繼續推進，可能帶動製造業生產恢復，但海外疫情蔓延令外需承壓，大陸4月官方製造業採購經理人指數（PMI）預計為51；同時，有14家分析機構預估，財新4月大陸製造業PMI接近上月，為50.3。 (旺報 ) #製造業 #pmi #大陸 #官方 #分析 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 疫情燒不停 歐美日PMI慘兮兮 04:092020/04/24 全球財經 台經院營業氣候測驗點 三大產業連3月下滑 11:532020/04/24 財經 《國際經濟》下周國際新聞事件 14:502020/04/24 財經 製造業、服務業薪資及營運資金補助七天核發 19:232020/04/24 財經 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 任正非：陸製造業處境艱困 不能有太多幻想 17:492020/04/26 財經 專家傳真－新冠肺炎給予台灣科技業的啟示 04:102020/04/27 產業特刊 美究責撤供應鏈 陸嚴陣以待 04:102020/04/28 兩岸要聞 兩岸熱門新聞 男回國隔離發高燒 檢查竟是另一種「重大傳染病」 - 兩岸 浙江省疫情調為二級 全省均為綠色低風險 - 兩岸 - 旺報 陸五一境內航班僅1折 北京飛廣州只要288元 - 兩岸 - 旺報 荷蘭駐台機構改名？ 陸駐荷大使館要求荷蘭澄清 - 兩岸 帝國總有撤離的一天 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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