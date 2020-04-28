大陸官方與財新製造業PMI將於本月30日（周四）公布。對此，路透綜合32家分析機構預估，儘管復工復產繼續推進，可能帶動製造業生產恢復，但海外疫情蔓延令外需承壓，大陸4月官方製造業採購經理人指數（PMI）預計為51；同時，有14家分析機構預估，財新4月大陸製造業PMI接近上月，為50.3。

(旺報 )