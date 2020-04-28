創辦台灣「台北市私立立人國際國民中小學」的教育家鄭惠芝，日前在美國辭世享年90歲，她一生奉獻台灣教育、春風化雨，被譽為台灣最成功的女教育家，辦學教育莘莘學子，前總統馬英九曾公開讚揚她為教育的貢獻。

校方指出，鄭惠芝女士在16歲時為逃避禍亂，帶著年幼弟弟離鄉背井來台投奔兄長，並考入台北女師，之後進修師範學院畢業，自此與兒童教育結緣，選擇教育為終身職志，1957年她本著「老吾老以及人之老、幼吾幼以及人之幼」的心情，創立「立人幼稚園」，辦學精神深獲家長的認同，1965年成立了「台北市私立立人小學」。

校方表示，鄭惠芝董事長辦學理念著重於健全人格之培養，輔以開放、啟發式的教學，3度榮獲教育部頒發「全國生活教育績優學校獎」，教育無數優秀的社會精英。立人創校以來，鄭董事長常組團前往世界各國學校深入考察，藉他山之石來更加提升立人的教材、教學方法與教學設備；多次應友邦元首邀請，率領學生出國訪問，宣慰僑胞，揚名海外。

她曾當選台北市首屆市議員並擔任教育小組召集人，為民喉舌，為教育界服務，更熱心參與扶輪社、獅子會、中華婦女企管協會等公益事務，她對於教育的奉獻與執著，受到各界肯定與尊崇，2003年當選中華民國私立學校十大傑出教育事業家，復於2004年獲頒榮譽人文博士學位。

之後，鄭惠芝董事長因應二十一世紀的國際趨勢，配合國內教育政策，全校實施雙語教學，聘請外籍教師授課，經政府核准更名為「台北市私立立人國際國民中小學」，建構九年一貫雙語課程，給孩子們打造全美語的學習與成長環境，鄭董事長高瞻遠矚，為孩子們開啟了另一扇智慧之窗，未來都能成為追求卓越的領袖人才。

從小生長在天主教家庭的鄭惠芝，與于斌樞機主教互動頻繁，讓她養成了知足感恩、奉獻回饋的人生觀，2010年鄭惠芝歡慶80大壽時，榮獲羅馬天主教教宗本篤十六世的褒揚榮譽狀，今年2月15日鄭惠芝在子女孫輩陪伴隨伺中安然辭世享年90歲，追思會日前在美國玫瑰岡Skyrose教堂舉行，將擇日在台北舉行追思紀念會。

(中時 )