台股今日開高後，遇季線約10670點反壓回檔，指數由紅翻黑，盤初台積電(2330)休憩、聯電(2303)法說後跳跌，加上旺宏(2337)、玉晶光(3406)等人氣股回落，以及歐美將重啟經濟活動，優盛(4121)、寶齡富錦(1760)等防疫股出現利多出盡雜音，影響指數一度翻黑跌至10537.71點，所幸金融撐盤，電子尾盤也翻紅，終場加權股價指數收在10616.06點，上漲48.79點，成交量能1819.11億元，櫃檯指數收在134點，上漲0.88點，成交量為442.52億元。分析師表示，5月1日連假將至，多頭謹慎，台股面臨季線壓力，想在短時間內突破並不容易，預期未來將進入區間震盪格局，將以個股表現。

在盤面表現方面，金控股成為撐盤要角，華南金(2880)收在18.9元，漲幅3%、兆豐金(2886)收在29.45元，上漲2.61%、中信金(2891)收在19.5元，漲2.36%；神盾(6462)光學指紋辨識產品打入華為5G供應鏈，今日帶量突破盤整，收在漲停板179.5元；康那香(9919)挾著防疫題材，今日收在漲停板25.4元；股王大立光(3008)收在平盤3860元，台積電(2330)收在296.5元，小跌0.5%。

分析師表示，美國財報週各公司財報將會陸續出爐，宜注意全球新冠肺炎疫情的變化及美股財報表現，未來本周台股仍將維持震盪走勢，投資人選股鎖定長線穩定需求，並留意疫情延伸的對科技產品的需求，以及生技、5G、被動元件等族群類股。

(時報資訊)