POS廠同亨（5490）受工作天數較少、新冠肺炎疫情衝擊訂單出貨及需求，2020年首季合併營收降至2.45億元的近11年低點，營收規模驟降致使稅後虧損小幅207萬元、每股虧損0.02元，為近2年來再度轉虧。

同亨受台股股災影響，3月19日下探16.9元的近10年半低點，2個月跌幅達51％。隨後股價止跌回升，今（28）日則開低走跌，最低下跌2.48％至24.5元，終場下跌1.39％、收於24.8元，惟1個月來波段漲幅仍逾46％。

同亨2020年首季合併營收2.45億元，季減達72.74％、年減6.09％，創近11年低點。毛利率38.2％，低於去年第四季40.06％、優於去年同期35.17％。惟營益率負2.88％，本業營運轉虧、創近2年低點。

受營收規模銳減致使本業轉虧影響，同亨2020年首季稅後虧損207萬元、每股虧損0.02元，較去年第四季稅後淨利1.88億元、每股盈餘（EPS）2元及去年同期稅後獲利32萬元、每股盈餘0.003元顯著轉虧，為近2年來首度轉虧。

同亨受惠主要客戶訂單增加，去年第四季營運動能顯著躍升，帶動全年營運走出谷底。不過，首季適逢春節及工作天數較少，加上新冠肺炎疫情全球延燒，歐美疫情爆發致使訂單出貨、物流通路等同步卡關，致使首季營收驟減、營運再陷虧損。

同亨2019年合併營收20.24億元，年增13.92％，稅後淨利2.63億元，年增近8.19倍，每股盈餘（EPS）2.79元，均創近3年高點。董事會擬配息1.5元、創近3年高點，但盈餘配發率約53.76％，則創近10年低點。公司將於6月10日召開股東常會。

(時報資訊)