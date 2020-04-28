世界衛生組織(WHO)最近的報告把台灣列為中國的一省，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天的指揮中心記者會上被詢及此事時呼籲，世界衛生組織要正視台灣和大陸的不同，貿然把台灣列為大陸一省，是不道德的行為。

(中時 )