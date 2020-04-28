世衛報告將台灣列為大陸一省 陳時中：不道德 15:082020/04/28 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 世衛報告將台灣列為大陸一省，陳時中：不道德。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 世界衛生組織(WHO)最近的報告把台灣列為中國的一省，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在今天的指揮中心記者會上被詢及此事時呼籲，世界衛生組織要正視台灣和大陸的不同，貿然把台灣列為大陸一省，是不道德的行為。 (中時 ) #台灣 #列為 #大陸 #一省 #報告 #陳時中 #世衛 #WHO 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸經濟體質依然健康 04:092020/04/24 論壇廣場 抵陸需隔離 台幹返崗陷糾結 04:092020/04/24 焦點新聞 熱門ETF波動大 監管層擬喊卡 04:092020/04/24 全球財經 海研中心研究員：認清「中華民國台灣」的「台獨」底色 12:362020/04/24 兩岸 美智庫：脅迫性經濟措施成美陸角力新「武器」 17:182020/04/25 國際 劉志斌誤判大陸戰略 04:102020/04/26 時論廣場 陸惠台疫變 對兩岸台商區別待遇 04:102020/04/28 焦點新聞 堂堂正正做個中國人（上） 04:102020/04/28 兩岸藝文 美究責撤供應鏈 陸嚴陣以待 04:102020/04/28 兩岸要聞 陸對台政策 將朝兩極化 04:102020/04/28 兩岸要聞 生活熱門新聞 疑準備金正恩葬禮！北韓正建造「大型閱兵式」建築 - 生活 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 金正恩在元山市騎馬、玩水上摩托車 美韓衛星拍到了 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩沒死？知名脫北正妹掀驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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