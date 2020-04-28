新加坡央行周二表示，仰賴貿易的新加坡經濟，其衰退情勢可能超出原本預期，因新冠狀病毒大流行無法在短期內獲得解決，將打擊全球經濟復甦。

新加坡金融管理局（MAS）在總體經濟半年度報告中表示，衰退的嚴重性與最終的復甦仍存在巨大的不確定性。下行風險若成真，可能使新加坡的經濟成長數據無法達到預測區間。

該央行表示，新加坡目前預測今年國內生產毛額（GDP）成長率介於負4%到負1%，但經濟前景面臨的風險正持續升高，包括世界各地與新加坡國內實施更為嚴格的防疫措施。報告中亦提到原油價格崩盤，諸如海洋與離岸工程，以及煉油等石油相關產業占新加坡GDP達4%。

受新冠肺炎疫情衝擊，新加坡第一季GDP萎縮2.2%，為2009年金融危機以來最低迷的經濟表現。新加坡是亞洲疫情最嚴重的國家之一，政府已將封鎖措施從原訂的5月4日延長到6月1日。根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，全球已有超過300萬人感染新冠狀病毒，超過21萬人因此病故。新加坡目前感染病例超過1萬4,000人，死亡14人。

MAS表示，由於新加坡主要貿易夥伴的疫情嚴重，以及受國內嚴格的防疫措施影響，新加坡第二季GDP將加速萎縮。在失業率升高、薪資下跌的情況下，今年整體物價與核心物價都可能陷入通縮，為2002年來首見。

(時報資訊)