彰化縣長王惠美（左1）化身披薩外送員「阿美姐」，遞上熱騰騰的披薩。（謝瓊雲攝）

彰基陳穆寬院長（左）強調彰基收治新冠肺炎確診患者，治癒率百分百，現在已經全數康復出院，沒有收治確診患者，呼籲慢性病友、癌症病友切勿延誤就醫。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美（左1）化身披薩外送員「阿美姐」，遞上熱騰騰的披薩。（謝瓊雲攝）

醫護人員防疫辛苦了！彰化縣民李小姐今天捐出2萬元買253份披薩，彰化縣長王惠美也化身披薩外送員親送披薩，感謝醫護人員防疫辛勞；彰化縣從3月下旬起陸續有14例境外移入確診，多數是留學生，包含案192留美女學生在內，皆是輕症並已治癒出院，不少確診者也私下感謝彰化醫護的無私付出，不只醫病、更用心陪伴，照料他們身心與生活起居。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣18例新冠肺炎確診案例中，多達14例為境外移入，4例為本土感染，分別為武漢女台商的丈夫、白牌車司機、司機的弟弟和其高齡89歲母親；除白牌車司機流感且確診新冠肺炎重症死亡，其餘皆為輕症；最長收治42天、最短9天就出院。

彰化縣在1月底爆發全國首例家庭群聚，1名50歲武漢女台幹返台後隨即傳染給48歲的丈夫，半個月後又爆出罹患B流的白牌車司機於2月15日病逝，且確診新冠肺炎，且還感染給母親、弟弟妹妹和外甥女婿，成為全國最大宗家庭群聚感染。

然而，彰化縣防疫超前部署，率先在1月底就宣布民眾至全縣醫院診所必須全程配戴口罩，接著陸續要求禁止探病、陪病限1人、長照機構禁止探訪等措施，要求公私立機關比照醫院分倉分流管理，防疫滴水不漏，至今已將近2個月未再有本土案例。收治37天的案192與案204昨天出院，最後1人為案242今天上午出院，收治34天後順利治癒。

彰化基督教醫院院長陳穆寬指，從1月27日收治全縣首名新冠肺炎病人以來，同仁相當辛苦，夫妻治療案例還登上國際期刊，也治癒全國年紀最大的確診案例；彰基收治確診者的治癒率百分百，今天已全數康復出院，沒有任何死亡病例。他呼籲，彰基已沒有新冠肺炎病人，提醒癌症、慢性病患者勿因疫情而延誤就醫。

小美（化名）在收治負壓隔離病房30多天後，28日終於確認3採陰可以出院，讓她心情雀躍又振奮。在美攻讀碩士的她說因學校停課，在家人要求下先返台，在美時就曾因流感有症狀，她很警覺，返台後立刻隔離檢疫，沒想到真的確診；期間一度沮喪感覺「自己很像病毒一樣沒人敢靠近」，很感謝每天照顧她的醫護人員，還曾幫她跑腿買飲料美食為她紓壓。

另名痊癒者也說，治療期間完全無法外出，家人隔離中也無法送東西，真的很感謝主治醫師還提供刮鬍刀、洗沐用品給他使用，治病期間醫護人員就像家人，讓他很安心。

(中時 )