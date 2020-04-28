搶攻市場 美團傳訂購百萬台共享電動腳踏車 15:122020/04/28 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸的共享電動腳踏車市場將掀新一輪戰役。綜合陸媒報導，美團點評本月向富士達、新日等電單車生產商，訂購100萬台共享電動單車，並同時買斷富士達一款Q8車型，作為代工廠。 報導指出，美團這批電動腳踏車會率先在成都等城市上線，而集團是次買斷富士達的Q8車型，富士達將不能再為其他品牌生產該款電動腳踏車。 另外，消息指出，滴滴出行旗下青桔單車融資10億美元，屬首輪融資，由君聯資本領投，另一家國外大基金跟投。 (工商 ) #電動腳踏車 #富士達 #共享 #美團 #訂購 也許您會感興趣 推薦閱讀 共享機車200天暴紅的軟絕招 13:022020/04/24 財經 疫情嚴峻 訂購蘭智特製蛋糕在家慶祝母親節溫馨又安全 17:022020/04/24 生活 母親節訂蘭智蛋糕 溫馨做公益 04:102020/04/25 地方新聞 喪葬用品訂購數暴增5倍 前三名國家曝光 20:432020/04/26 時事 《汽車股》iRent共享汽車：北北基桃將可跨市路邊租還 15:232020/04/27 財經 iRent共享汽車 駛入基隆 04:102020/04/28 產業．科技 有機農產上線 農二代推宅配抗疫 01:182020/04/28 台北基宜花 財經熱門新聞 老美追殺陸企猛招來了！供貨華為恐有麻煩 台積電回應了 - 財經 原油閃崩別害怕？ OPEC力挺油價衝回這價位 - 財經 工商社論》全球既有貿易秩序正在加速脫鉤 - 財經要聞 - 工商時報 油價殺得慘烈！原油ETF爆警訊…散戶踩屍逃命 - 財經 原來謝金河是錢櫃大股東 自曝32元進場投資 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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