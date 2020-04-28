大陸的共享電動腳踏車市場將掀新一輪戰役。綜合陸媒報導，美團點評本月向富士達、新日等電單車生產商，訂購100萬台共享電動單車，並同時買斷富士達一款Q8車型，作為代工廠。

報導指出，美團這批電動腳踏車會率先在成都等城市上線，而集團是次買斷富士達的Q8車型，富士達將不能再為其他品牌生產該款電動腳踏車。

另外，消息指出，滴滴出行旗下青桔單車融資10億美元，屬首輪融資，由君聯資本領投，另一家國外大基金跟投。

(工商 )