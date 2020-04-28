新冠肺炎疫情衝擊全台零售，美妝生活連鎖通路寶雅（5904）雖在新店挹注下，首季營收、獲利持續創新高，EPS來到5.06元，但仍因疫情干擾讓獲利表現季減2.5%，法人不買單，股價再度滑落500以下來到494.5元。

寶雅第一季合併營收42.66億元，年增12.36%，毛利率42.75%，年減0.21個百分點，營益率14.81%，年減0.81個百分點，單季稅後純益4.94億元，年增8.73%，EPS 5.06元。

看好台灣內需市場前景，寶雅今年旗下寶雅、寶家兩大品牌展店動能依舊，除寶雅今年將開出20家達250家外，五金百貨品牌寶家則將開出25家，達30家規模，今年兩品牌總店數將來到280家店。

3月起全球疫情加劇，在來台觀光人數驟減，寶雅3月營收成長相對趨緩，4月起來台觀光人次幾乎掛零，寶雅即使規劃在第二季陸續要在信義區、台北東區陸續展店2-3家大店，仍考量位於觀光商圈的店面恐受影響，目前開店時程仍在評估中。

(工商 )