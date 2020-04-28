台視、八大《覆活》題材新穎，上週第5集劇情演出姚以緹飾演的執行長，被周刊報導捲入「約炮事件」，意外和羅志祥被前女友周揚青抖出私生活愛約炮、多人運動和旗下女藝人不正當關係事件吻合，不過《覆活》去年戲已殺青，男主角邱勝翊（王子）今和劇中飾演媽媽的嚴藝文一起出席媒體茶敘，他無奈笑說：「原以為（約炮）這劇情只有八點檔跟得上時事，沒想到一年前拍好的《覆活》，實在太剛好」。

先前為宣傳戲曾上《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」單元，昨天正好播出該集，王子說「沒有感覺到氛圍有不一樣，（上節目）是很之前的事，大家很認真玩遊戲，因為壓力很大，網友很認真看你有沒有認真玩，節目收視率很高」，更爆料私下笑說「揪演員練狼人殺到半夜三點，因為第一次去沒有表現好，第二次去雪恥，幸好網友手下留情」。

先前王子曾和愷樂為2018捷運盃捷客街舞大賽」代言，這回又上《娛百》，被問到有看到主持人（羅志祥、愷樂）間有特別默契嗎？王子苦笑說「這我不知怎麼回答」，並提到「我真的不是當事人，別人的事情，沒有資格評論什麼」，不過他透露和女友鄧麗欣有互看過手機「有看過，看我們的合照，不是檢查」，被問到可否給女友看手機，王子大方笑說「我可以啊，只有一支手機，都是我的照片或是鏡頭回放，沒了哈哈」，並透露女友知道自己的手機密碼，但似乎不知女友手機密碼。

(中時 )