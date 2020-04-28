新冠肺炎襲擊全球，台灣疫情控管受到國際肯定。指揮官陳時中被問及疫情是否能在6月底告一段落，他回應「台灣有這樣的可能性」。只是隨著5月1日勞動節連假即將來臨，也有民眾憂心各地的觀光人潮又會重新帶起病毒活躍的狀況發生，因此就有公司規定，若員工在連假期間至人多的地方遊玩，回來後確診新冠肺炎者將一律遣散。

國內疫情連續2天傳出0確診的好消息，顯示疫情確實有所好轉，但隨著連假的到來，不免也有人擔心會再度造成防疫破口。一名網友在爆廢公社上po文表示，公司董事長規定連續假期不能到人多的場所，如果出現確診新冠肺炎則「一律遣散」。文章PO出後引發廣大網友熱烈討論。有些網友提出質疑，這樣的做法是否合法，且又該如何確定被感染一定是到人多的地方，也有人表示遣散似乎不符合勞基法。

（圖／翻攝自爆廢公社）

此外，也有人認為人數多寡依靠個人觀感很難界定，確診原因也不止一種，不應該單憑結果論就遣散員工。雖然有網友持反對意見，但也有許多人表示讚成，認為不能因為一個員工影響到整間公司的人，另外還有網友透露自己公司只要被拍照檢舉去過夜市、賣場等地，就會被扣年終。看似不合理的規定，在非常時期，似乎也可以被接受。

而事實上新冠肺炎疫情蔓延快速，病毒感染力強、致死率高，使得全球人心惶惶。好不容易目前稍有遏止跡象，加上防疫從來不是個人的事情，是政府和所有國人必須共同維護好疫情防線，才不會功虧一簣。

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(中時電子報)