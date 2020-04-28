王姓男子（中）自學土耕栽種大麻，遭警方查獲逮捕。（警方提供／胡欣男台北傳真）

警方查扣大麻活株與栽種設備。（警方提供／胡欣男台北傳真）

刑事局28日宣布破獲一起栽種大麻案，37歲王姓男子雖然學歷不高，卻能採「土耕法」種植大麻，警方在其台北市南港住處內，查獲5株大麻活株盆栽、200公克成品乾燥大麻、耕種設備、乾燥設備、捲煙設備一批等證物，全案訊後移送士林地檢署偵辦。

刑事局三大隊蒐證發現，王嫌自製室內設計自動照明及噴水系統，為讓大麻獲取足夠光照，竟大膽將大麻活株移至陽台栽種，一旁放置其他植物藉此混洧。此外，為防止鄰居或警方蒐證靠近，還在頂樓飼養大型犬，防範可疑人士，警方將擴大追查大麻種子來源與成品流向。

刑事局表示，大麻在我國屬2級毒品，製造、販賣可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，單純施用亦可處3年以下有期徒刑。施用大麻毒品會產生被害妄想、錯覺、幻覺、焦慮、睡眠障礙等戒斷症狀，同時會造成記憶、學習及認知能力減退、懷孕婦女早產等危害。

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(中時 )