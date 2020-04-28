網友詢問台灣人平均存款名列前茅原因。(圖／擷自PTT)

根據安聯全球財富報告，2019淨金融資產，台灣人平均存款約新台幣330萬元，躍居全球第4，僅次於美國、瑞士及新加坡。有網友好奇「台灣人存款怎麼那麼多？」沒想到內行人點出關鍵原因後，讓眾人想哭。

2019年台灣GDP排名全球第23，人均GDP排名第38，以淨金融資產計算，台灣則躍居第4大富國，更在亞洲排名第2，有網友在PTT質疑「是其他國家太廢嗎？還沒把不動產算進去喔」。

網友推究原因，紛紛留言回應「台灣人愛存錢啊」、「因為以前很窮」、「賠個幾百萬就在收紙箱」、「因為要存頭期當房奴」、「因為房價高，不然誰願意存這麼多錢」。

不少網友分析指出「存款多代表經濟難流動，大家都沒意願投資」、「所以經濟才不好，都不消費」、「一堆死錢沒有創造價值」、「難怪台灣的薪資停滯不前」、「代表台灣社會不公義的事很多，人們只能靠自己」…等一連串悲觀原因曝光，讓眾人越看越想哭。

(中時電子報)