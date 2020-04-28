為協助勞工朋友度過疫情難關，勞動部安心即時上工計畫27日起放寬資格，放寬首日雲嘉南有412人登記，385人符合資格，符合率達93.45％。
雲嘉南分署長劉邦棟表示，安心即時上工職缺是在中央機關及地方政府工作，目前雲嘉南共釋出3384職缺，包括台南市1268個，嘉義市757個，嘉義縣700個，雲林縣659個。
安心即時上工計畫實施以來，地方政府反映資格太嚴，導致申請合格率僅在4成到5成，中央檢討後放寬資格，只要申請登記日前1年有勞工保險或就業保險投保紀錄者即符合，離島及原住民地區，則不限資格。
27日為資格放寬申請首日，雲嘉南累計有3047登記，1970人符合資格，437人已上工並陸續媒合中，工作多為文書處理、環境清潔消毒及防疫量測體溫等。劉邦棟說，希望有需求的勞工朋友前來申請，也協助公部門一起來防疫。
已上工的勞工小南（化名），去年底因故離職，今年初找工作卻受到疫情影響，4個月來投遞近50封履歷都沒有下文，加上投資的股票慘跌，妻子當保母原本帶二個小孩也只剩帶一個，家裏還有孩子要養，原本雙薪家庭陷入經濟困境。
小南說，安心即時上工讓他可以馬上工作，多少補貼家用，目前他在公立學校做環境清潔的工作，雖然辛苦但感謝有這份工作。
勞動部雲嘉南分署表示，有需求民眾可持身分證至居住附近的公立就業服務機構申請登記，審核資格後將由用人機關安排面試及上工，上工民眾每小時按基本工資158元核給工作津貼，每月最高工作80小時，每月最多核給1萬2640元，每人最長以補助6個月為限。
詳細職缺可上台灣就業通網站(https://s.yam.com/KQ9RR)查詢，或洽詢雲嘉南分署所屬台南、永康、新營、嘉義、朴子、斗六及虎尾就業中心。
(中時 )
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