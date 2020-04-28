公牛王朝透過紀錄片重回大家眼前，「禪師」傑克生(Phil Jackson)又開始受到注意。湖人總教練佛格(Frank Vogel)盛讚傑克生是「史上最偉大的總教練」。傑克生執教生涯累積11枚冠軍戒，擁有史上最高的70.4%勝率。

傑克生屢屢捲入集團鬥爭，公牛總管當年告訴他：「就算你連勝82場也得滾蛋。」快艇教頭瑞弗斯(Doc Rivers)看到影集這一段不禁讚嘆：「你能想像自己即將要被開除嗎？然後還能保有耐心和冷靜去處理一堆事情。」

公牛王朝興起之前兩度敗於活塞隊特製的「喬丹法則」，是傑克生親自說服喬丹放棄持球，改用「三角進攻」。傑克生保證喬丹可以連莊得分王，而且能搶下總冠軍，他的諾言隔年全部兌現，公牛季後賽更以4比0橫掃活塞復仇。

湖人隊時期傑克生又捲入高層內鬥，一面與老闆巴斯家族的成員對立，又跟當家球星布萊恩不和，拿了3連霸之後被鬥出去，回歸竟又拿了2連霸。三角進攻的統治橫跨了兩個十年(1990-2010)，並且在動盪不安的局勢指揮若定，無愧「禪師」之名。

(中時電子報)