台灣抗疫今天是第一百天，中央流行指揮中心今天暢談一百多天來的新路歷程，其中專家小組召集人張上淳表示，這次民眾表現以及媒體精準報導，和當年SARS相比，進步很多，也謝謝居家檢疫與隔離的民眾配合。

疾管署署長周志浩表示，這一百天天天有驚喜，覺得我們國人大家都很沈穩，一關一關得很平穩的度過，感動的是台灣是個團結的社會，對國家更有信心。

發言人莊人祥說，想謝謝民眾每天固定這個時間收看直播說名，讓阿中部長一戰成名，也謝謝媒體報導，未來希望很快可以結束這場戰役。

張上淳表示，過去一百天除了指揮中心成立一百天但我們開始動作是12月31日開始，當中很謝謝阿中部長帶領的防疫團隊與跨部會合作，讓國家維持這樣的狀態是世界的典範，背後要感謝的很多，包含CDC同事，長久工作在一起真的很辛勞，一路下來不眠不休超過百天的努力工作，好多次除了CDC防疫團隊醫療工作同仁，也包含地方政府很多的衛生單位人員的一起參與疫調工作。

其次是警覺開始偵測到病人，這些病人分散在醫療體系許多醫院中，工作同仁包含通報採檢等，都很辛苦，隨著新病毒，全世界疫情狀況，專家團隊一直改變通報定義，第一線工作者非常辛苦，在醫院系統都還沒改好下一版又出來，他們幾乎追不上，一開始他們也抱怨中央一改再改，有點覺得不容易理解，但也知道我們為何需要這樣，但也讓台灣疫情可以密切追蹤監視到現在。

張上淳也強調，當然也謝謝所有民眾，水準很高，在先前跟ＳＡＲＳ年代完全不同，衛生習慣的養成和改變都是這次能順利控制疫情順利。「大家可以知道我們偶而會說要居家檢疫隔離啪啪走者，其實加起來所有的數字很可觀，當中只有少數個案沒有遵照規定，決大部分都是遵守規定，真的很不簡單。背後當然是部會一起設計的支持監測系統。」

他指出，居家檢疫目前有11萬人，居家隔離有9千2百多人，這樣數字只有少數沒有遵守規定，決大部分都是遵守要求的。因此真的很感謝民眾的配合，讓其他人可以更安全。

「零零總總加起來，過去超過一百天跟大家一起工作，讓我們國家可以更領先全球的成果，真的很感動。」

張上淳最後也提到，他曾經在電視節目說，媒體朋友比起當年SARS也進步很多，當年有說媒體是亂源之一，這次媒體精準的報導沒有製造恐慌，也很謝謝媒體做出正確精準的報導。很謝謝媒體幫忙國家一起做防疫。

(中時 )