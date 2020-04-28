經濟部原本預估四月發酷碰卷，如今遲遲未發，部長沈榮津表示因為疫情持續有變數，所以發的時程已非四月，並將時間交由中央流行疫情指揮中心決定。對此今天指揮中心記者會上，陳時中表示目前還屬紓困期，振興還需要等，今天他也和經濟部討論，是否可請行政院提供他受創產業資料，等拿到資料後，根據受創情況予以考慮。

(中時 )