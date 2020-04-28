酷碰券發放還要等 陳時中：目前還在紓困期 15:192020/04/28 中時 季節 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 酷碰券發放還要等 陳時中：目前還在紓困期，圖為疫情中心指揮官陳時中。（圖／本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部原本預估四月發酷碰卷，如今遲遲未發，部長沈榮津表示因為疫情持續有變數，所以發的時程已非四月，並將時間交由中央流行疫情指揮中心決定。對此今天指揮中心記者會上，陳時中表示目前還屬紓困期，振興還需要等，今天他也和經濟部討論，是否可請行政院提供他受創產業資料，等拿到資料後，根據受創情況予以考慮。 (中時 ) #陳時中 #紓困 #經濟部 #酷碰券 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 陳時中反對韓國瑜... 蔡正元批：開始耍官威 10:052020/04/24 政治 韓國瑜防疫出招 網驚陳時中崩盤？ 10:122020/04/24 政治 經濟部所屬國營事業 兩大紓困助租戶度疫情難關 16:252020/04/24 財經 桃園舞廳歇業 憑證明可申請紓困 04:102020/04/25 地方新聞 韓國瑜求援竟開槍 羅智強怒轟陳時中：扯後腿！ 12:072020/04/25 政治 雙標對待韓國瑜林右昌？他轟陳時中大小眼 14:362020/04/25 政治 韓國瑜防疫超車！陳時中跌神壇 網點出關鍵原因 15:172020/04/25 政治 勞工紓困貸款核貸破3千億 銀行「動起來」 13:022020/04/27 財經 紓困預算1.8億建旅客分析系統竟明年9月才上線 18:172020/04/27 政治 勞工紓困貸款 最快3天核貸 04:102020/04/28 生活新聞 生活熱門新聞 疑準備金正恩葬禮！北韓正建造「大型閱兵式」建築 - 生活 鄧惠文暗酸周揚青 遭網紅爆猛料「自己才是恐怖情人」 - 生活 金正恩在元山市騎馬、玩水上摩托車 美韓衛星拍到了 - 生活 豬揚變色曝玄機 唐綺陽吐更驚人的 - 生活 金正恩沒死？知名脫北正妹掀驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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