基隆消防員消防衣比例超過1比2，讓消防員直呼很感心。（許家寧攝）

消防頭盔抗輻射防護面鏡，全面防護火場指揮官的安全。（許家寧攝）

消防員經常衝進火線，拯救民眾生命、財產，因消防衣帽昂貴、各縣市消防員多僅能配發一件；基隆市消防局斥資1450萬元，一次購足300套全新消防衣，5月1日起全面配發給外勤消防員，警消與消防衣的比例達1比2，領先全國各縣市。

消防局長陳龍輝表示，消防機關受限預算，消防衣裝備經常老舊不足，進出火場之後，往往衣服洗好還沒陰乾，又接到火災出勤，這時就需借用放假同仁的消防衣，花蓮還曾發生配發消防衣「來不及乾」，情急之下穿過去在新北的消防衣救火。

陳龍輝說，這次採購的消防衣褲由英國製造並經標準檢驗合格，最外層的採用永久性防焰纖維，以抗撕裂強化編織法編織而成，並混有抗靜電功能的纖維，表層也經特殊撥水處理，隔熱層和反光條則提升透氣性及吸濕排汗功能，增加舒適性。

至於外觀設計部分，陳龍輝指出，消防衣前側胸口左右兩側設計放置無線電及防爆手電筒，上端掛物袋可配置救命呼吸面罩，後領口有1只拖拉救援袋，消防帽也採輕量化設計，配有崁入式防爆頭燈，較常見的外掛鎖固式頭燈，可避免因碰撞脫落。

「工欲善其事，必先利其器」，市長林右昌表示，給185名外勤消防員最好的裝備，讓他們無後顧之憂執行任務，保障所有市民安全，原有消防衣整理後作為備用裝備，另外基隆消防車的車齡、裝備也是全台灣數一數二，可以說羨煞外縣市的消防同仁。

(中時 )