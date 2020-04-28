對於地方砲轟「高速公路1968」APP新增的國內景點人潮擁擠燈號（綠燈、黃燈、紅燈），部分縣市被納入的數量較多、景點人潮稀疏卻顯示紅燈（象徵壅擠），對此，衛福部長陳時中今（28）日強調，被納入的景點是「過去」很熱門，但「並非危險地區」，相關背景值持續修正中，地方有意見歡迎提出。

交通部與指揮中心合作，在高公局原有「高速公路1968」APP，新增「防疫資訊」項目，提供國內234個熱點人潮示警，涵蓋類別包括：風景區、夜市、大賣場、市場、商圈、公園等，高公局僅負責將來源上架。列入的原則有三，第一，中華電信統計過去三個月人流量最多前100處。第二，內政部建議納入84處夜市、菜市場、寺廟等。第三，指揮中心建議加入11處。

對於有地方首長或民代質疑，景點明明還很空曠，卻在APP上顯示為紅燈「擁擠」的訊號，指揮中心副指揮官陳宗彥說，推出景點的人數燈號，是盼未來讓國民放心出遊，景點人數可維持在安全的數量，因而政府跨部會廣泛搜集各縣市夜市、市場、商圈、遊樂園、風景區、國家公園等地點納入。

陳宗彥特別強調，大家不能停留在過去「人滿為患」的印象，人流的紅燈警示是以「民眾還能安全維持社交距離的狀態」下設置，意思是現場人數「再多就不宜」的情況。該系統的背景值持續地修正調整之中。

陳時中也說，會被選出來納入燈號標示的地點，不代表是危險區域，它代表的是「過去」是受歡迎的、好玩好吃的觀光景點；至於做出綠、黃、紅燈的燈號，是提供民眾出遊的參考，協助民眾分流，不至於同一地點過於壅擠；也能讓地方在做人員分流管制時，減輕壓力。至於有人認為有些地方的計算基礎不公平，陳時中呼籲，若地方政府認為有需要修正的，歡迎提出來修正。

(工商 )