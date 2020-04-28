劉桄瑋(左)說，在大葉大學食生系碩士班收穫良多，也感謝教授指導讓他順利拿獎。(右李世傑主任)(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

大葉大學打造「製茶技術暨產品研發基地」開設製茶、品保、包裝行銷等課程，讓劉桄瑋選擇大葉大學食生系。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

劉桄瑋近年參加大大小小比賽，獲獎無數。(大葉大學提供／吳建輝彰化傳真)

今年38歲的劉桄瑋，是南投竹山茶農的第二代，從小在父親的茶園長大，耳濡目染之下，大學畢業後也投入茶園工作，他為了把食農教育導入製茶領域，並開發茶葉更多附加價值，選擇攻讀大葉大學食生系碩士，去年更選擇參加松嶺鬥茶協會舉辦的冬片鬥茶王競賽來證明自己，也獲得金質獎的肯定，劉桄瑋說，希望用自己的例子，能鼓勵更多農返鄉，將茶農發揚光大。

劉桄瑋表示，爸爸種茶已經有30多年，從小耳濡目染下，也開始對製茶產生興趣，從中興大學農產運銷系畢業後，就返鄉種茶，以往都著重在農產行銷的部分，後來因為食安問題，才開始想了解茶葉的製作與加工過程。

劉桄瑋說，現在製茶進修的管道很多，除了前輩的指導，網路上也有很多資料可以查閱，後來攻讀大葉大學食生系碩士，這一年在教授的指導下，讓他收穫很多，這次比賽也感謝教授的指導，讓他順利拿獎，

劉桄瑋說，因為他起步較早，轉型做食品科學，已經成功做出口碑與品牌來，他為了讓製茶產業蓬勃發展，也與茶葉改良場合作，主辦輔導品茗人才培訓，讓地方茶農、茶商等，去精進感官品茗的部分，至今已經培養超過百名的初級品茗人才。

大葉大學食生系主任李世傑說，大葉大學打造「製茶技術暨產品研發基地」開設製茶、品保、包裝行銷等課程，另外也提供符合勞動部製茶技術丙級技術士考場標準，讓學生上課練習實作，學生也能就近考照，讓台灣茶農可以生生不息，傳承下去。

(中時 )