新冠肺炎疫情持續延燒，屏東家扶中心依照指示，於防疫期間暫停寄養安置兒少返家及親子會面，對於無法與原生家庭團聚的寄養童飽受思親之苦，社工只好透過視訊，協助孩子們暫解情愁。

5歲小潔(化名)因父母疏忽照顧，由屏東縣政府緊急安置於寄養家庭，安置3個月的她生日將至，孩子一直吵著社工說想見媽媽，希望媽媽為她慶生，無奈礙於防疫考量無法會面，縣府與家扶社工便為小潔舉辦一場別生開面的視訊生日會。

社工特地準備蛋糕，讓小潔與媽媽視訊，媽媽親口為孩子獻上祝福，整個視訊過程，母女倆皆流下眼淚，思念之情溢於言表，小潔童言童語地要媽媽抱抱，媽媽只能安撫她說，天天都帶著合照，想念時就看看照片。

螢幕兩端，由社工及親友一起為小潔唱生日快樂歌，才讓她破涕為笑，媽媽除了祝福，也承諾會努力工作、盡快帶她回家，最後互道再見、離情依依。

屏東家扶社工督導黃淑玲表示，除非有安全上的疑慮，不然傳統節慶一直都是寄養兒少返家團聚日子，剛經歷清明假期，因防疫都得停止返家，原生家庭有看不到孩子的焦慮，寄養童則是愈來愈想家。

面對即將到來的母親節，為安撫家庭兩端，直至目前共進行4次視訊會面，只希望疫情減緩，能盡快恢復親子會面，幫助寄養兒少穩定心情、也增加安定感。

(中時 )