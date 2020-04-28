DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預測，第二季品牌廠出貨依次將為惠普、聯想、戴爾、宏碁(2353)、華碩(2357)。宏碁將受益於Chromebook教育標案，第2季出貨可望超越華碩排第四。

龍頭惠普(HP)第1季出貨因代工廠缺工而不如預期，部分出貨遞延至第2季，加上受惠於商務機種急單，第2季出貨季增長幅度將優於聯想及戴爾(Dell)。第二名聯想同樣受惠於WFH商務機種需求，而中國恢復實體通路銷售亦有助聯想出貨反彈。戴爾於美國政府、企業及教育標案皆現急單，第2季出貨可望顯著增長。宏碁則將受益於Chromebook教育標案，第2季出貨可望超越華碩排第四。宏碁2Q NB出貨受惠Chromebook教育標案，將擠入第四名

第2季因WFH(Work From Home)與遠距教學對NB急單大增，及部分第1季出貨遞延，即使供給面仍面臨缺料及運輸等問題，使第二季的NB出貨呈現跳躍式的季成長。

(時報資訊)