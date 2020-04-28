研調機構DIGITIMES Research發布最新NB報告！DIGITIMES Research指出，疫情推動在家上班及教育急單效應，第2季全球筆電出貨將較第1季增逾4成，台灣筆電代工廠廣達(2382)第2季來自惠普及蘋果訂單將較第1季大增。在品牌方面，戴爾於美國政府、企業及教育標案皆現急單，第2季出貨可望顯著成長。

DIGITIMES Research指出，廣達第2季筆電出貨量可望超越仁寶(2324)，重新成為筆電代工龍頭。

DIGITIMES Research表示，武漢肺炎(2019冠狀病毒疾病，COVID-19)於1月爆發，對2月初開工的中國筆電供應鏈造成重大打擊，但3月代工廠快速提升復工率，第1季全球筆電出貨表現略優於2月所做預測，出貨較去年第4季衰退26.1%。

另外，今年第2季因在家上班、遠距教學需求帶來筆電急單大增，及部分第1季出貨遞延，即使供給面仍面臨缺料及運輸等問題，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期，今年第2季全球筆電出貨仍將較第1季大增超過4成，並較去年同期成長。

品牌表現方面，蕭聖倫認為，筆電品牌龍頭惠普(HP)第1季出貨因代工廠缺工而不如預期，部分出貨遞延至第2季，加上受惠於商務機種急單，第2季出貨季增長幅度將優於聯想及戴爾(Dell)。第2名的聯想同樣受惠於在家上班的商務機種需求，且中國恢復實體通路銷售，有助其出貨增加。

(時報資訊)