momo富邦媒今（28）日攜手高雄市梓官漁會舉辦「推廣本土漁產銷售活動」，行政院副院長陳其邁出席時表示，疫情使台灣農漁產品面臨銷售困境，如何透過與電商結合增加銷售通路，將是未來農漁業轉型非常重要的發展重點，希望能在此大力協助，增加農漁民收入。

陳其邁表示，在國人共同努力下，台灣疫情狀況相對穩定、仍能保有正常生活。但疫情期間為了維持防疫社交距離，無可避免讓許多食衣住行產業受到衝擊，由於餐飲業生意受到影響、國際疫情仍嚴峻，使漁獲及農產品面臨銷售困境。

陳其邁指出，過去歐美是台灣主要銷售市場，農漁產品則以外銷中國大陸及東南亞最多。不過危機也是轉機，過去龍虎斑主要供應外銷，為相當高檔的養殖產品，現在則是民眾品嚐龍虎斑的好時機，不但價格相對便宜，更是「對時」的營養美味。

陳其邁表示，如何活絡內銷市場、增加國內消費，在疫情期間平衡農漁民朋友產銷，變成很重要的問題。另外，透過與電商結合，透過電商化、平台化來增加漁民銷售通路，能讓消費者跟產地間直接連結，則是農漁業、尤其是養殖業未來很重要的發展重點。

陳其邁指出，此次為高雄梓官區漁會及養殖龍虎斑站台，感謝momo電商平台在艱困時期挺身而出，協助漁民朋友解決銷售通路問題，對於電商與優質農產品、農漁會結合非常支持，認為對未來農漁業轉型非常重要，希望藉此取經、能在此大力協助，增加農漁民收入。

(時報資訊)