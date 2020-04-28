世界(5347)董事長暨總經理方略表示，由於大部分客戶的晶圓需求持穩，第二季合併營收預估在80億元至84億元之間，目前公司訂單能見度至第二季底，但下半年因疫情影響有極大的不確定性，無法對全年做出預測。

世界先進以新台幣30元兌1美元預估，對2020年第二季展望為合併營收約介於80億元~84億元之間，將再創新高，季增率約2%~7%；毛利率預計將介於31%~33%之間，比第一季的31%提升；營業利益率預計將介於19%至21%之間，比第一季的19.2%也有機會提升。

世界先進董事長暨總經理方略表示，由於客戶仍維持穩定之需求，加上第二季起新加坡廠的營收可全數認列；以30兌1美元計算，估計季合併營收將約介於80億元至84億元之間；營業毛利率預計將約介於31%至33%之間；營業利益率則預計將約介於19%至21%之間。

考量客戶需求及產能因應，世界先進今年資本支出為26億元，全年產能287.5萬片，年增率15%；目前訂單能見度維持二個月，可掌握至第二季季底。

針對全年展望，方略表示，下半年不確定性很高，全球經濟體的經濟成長率下修，以及疫情何時可控制住，都會影響對下半年之看法，很難在目前做預測。

世界先進預計第二季營收比第一季再創新高，主要是新加坡廠全數營收列入，成為公司業績成長的主要動能；公司第一季毛利率降至31%，主要受到新加坡廠折舊費用以及新台幣匯率之不利影響；全年此兩項不利因素預估都會持續，估影響5%的毛利率，其中有3.5%來自於成本等因素，1.5%則來自於台幣匯率之影響。

世界先進今日舉行法說會公布第一季財報，因去年併購的新加坡廠今年正式加入營運，帶動2020年第一季營收季增約7%並創新高，但毛利率季減約5個百分點降至31%，淨利歸屬母公司業主14.76億元，季減1.4%，年增率6.4%，EPS 0.89元。

世界先進第一季營收78.44億元創新高，比去年第四季增6.9%，年增13.6%。但因新加坡廠尚處調整階段，第一季毛利率降5.1個百分點至31%符合預估。

(時報資訊)