根據SEMI環境、健康與安全（EHS）工作小組的最新調查結果顯示，許多半導體晶片廠企業皆於新型冠狀病毒（COVID-19）疫情爆發前便制定了業務持續營運計劃（BCP），其中調查中的受訪企業近半數已完成疫情應變手冊的擬定策略，整體而言，各企業均對疫情採取強力、有效的應對措施。

SEMI表示，根據本次調查19家受訪企業所擬定的業務持續營運計劃中發現，主要目的在於加快危機應對速度，以及減輕對業務帶來的衝擊，包括針對公司營運（IT、製造、財務、公共關係，與健康與安全）等威脅的可能對策。

其中9家企業、佔整體48%之前便已參考世界衛生組織（WHO）等權威機構因應病毒流行可採取的準備措施，制定了疫情爆發所對應的應變計劃。就地區來看，設有疫情應變計畫的亞洲企業數量，更是遠遠超過美國或歐洲的同業。

SEMI EHS工作小組3月初成立不久後便著手進行此項調查，收集SEMI會員企業如何確保員工安全無虞、為了維持生產所採行的設施和製造時程調整措施。工作小組由全球半導體供應鏈中的公司代表組成，編制隨著業務推展擴大，目前共有20個成員，每週固定召開一次線上會議。

更多調查顯示，包括截至3月下旬，已有95%的企業實施強制性居家辦公（WFH）政策，以達遠端執行業務的目的。其中1家受訪企業表示，居家辦公政策雖為自願性質，但強烈鼓勵員工配合進行。

受訪當下，有90%的企業尚不考慮對具交叉污染風險的員工使用電子追蹤設備。台灣已有效布建相關技術，以追蹤新冠肺炎確診病例及旅遊史。

另外，58%的企業視情況為客戶提供有限度的現場服務工程師（FSE）支援。如若政府和客戶政策允許，21%的企業所屬現場服務工程師及設備安裝人員可照常執行任務，不受限制。然而，另有3家企業暫停提供相關服務。

(時報資訊)