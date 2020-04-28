中光電(5371)公布第1季財報，由於傳統淡季加上疫情衝擊，導致兩大產品線都出現衰退，單季歸屬母公司股東之淨利則為0.05億元，年減95％，每股盈餘0.01元。

總計第1季合併營收為83.69億元，季減36％，年減26％，合併毛利率15.8％，較上季18.2％及去年同期16.3％都有所下滑，主要因稼動率下降以及閒置成本上升，合併營業淨損為1.89億元，合併稅後淨損為0.58億元，歸屬母公司股東淨利為0.05億元，季減99％，年減95％，每股盈餘0.01元。

中光電節能產品事業群第1季由於3月大量招募人員，復工進度提前，第1季出貨表現優於原先預期5成的季減率。總計第1季出貨量約841.4萬片/台，較上季及去年同期分別減少22％及16％，合併營收為43億元，分別較上季及去年同期減少31％及21％。

總經理林惠姿表示，目前產能與供應鏈逐漸趨於穩定，在家上班及遠距教學需求，第2季NB出貨量有望超過30％季成長；監視器在醫療需求下，出貨量季增1成以內；TV因為大陸解封、復工後，但其他國家因無法生產，TV有空窗期，是這波疫情影響較大產品，且非必需品，消費上也相對保守，TV預期10～15％季減率。背光模組第2季成長來自於大陸跟台灣客戶，又以NB出貨量接近去年第3季高峰最為明顯，現階段還在被客戶追單，第2季可望擺脫五窮六絕，整體第2季出貨量在NB機種出貨反彈下可望季增20％。

由於疫情造成2月及3月產能受限，3月底才陸續恢復正常，中光電影像產品第1季出貨量約16.9萬台，年減17％，營收約21.02億元，年減36％。展望第2季，總經理陳士元表示，家庭娛樂及教育機種銷售動能維持、SSI機種出貨穩健成長，但因為疫情和全球體育賽事取消造成銷售放緩，大型場館及商業用機種需求受到疫情嚴峻及鎖國等因素干擾，預期今年第4季才有機會恢復，今年全年影像產品出貨量將下滑，而第1季基期相對較低，第2季出貨量可望有2成左右的季成長。

(時報資訊)