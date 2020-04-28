楊鎮浯縣長（中）與烏坵鄉公所、軍方守備大隊首長種樹綠化。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（中）聽取烏坵鄉公所防疫整備和辦公廳舍簡報。（縣府提供）

楊鎮浯縣長（左二）由鄉長蔡永富陪同訪視小坵。（縣府提供）

金門縣長楊鎮浯率縣府團隊搭船遠赴烏坵鄉，在大、小坵嶼種下1000餘株樹苗，期待金門原生種的百合花，在相距72浬（約133公里）的海島飄香，成為另一座綠意盎然的海上公園。

烏坵鄉原屬大陸福建莆田縣，距金門72浬，距馬祖70浬，大、小坵總面積1.2平方公里，為全台面積最小的行政單位。1954年起由金門縣政府代管，對外交通仰賴每15天1班由台中港往來的軍艦。

楊鎮浯縣27日率同縣府團隊搭乘海巡艇登島，展開2天1夜的訪視之旅，陸續拜會烏坵鄉公所、鄉代會及警方駐在所、烏坵守備大隊等單位，並與島上居民閒話家常，聽取地方需求及建議。

此行，縣府除帶去當令蔬果和牛肉乾、貢糖、麵線禮盒等金門特產外，也船載包海桐、土沉香、九重葛及厚葉石斑木等苗木1000餘株，在島上種植綠化。另外，縣林務所提供選育多年的金門野百合球莖，希望未來在大、小坵能看到它們隨風搖曳的美姿。

楊鎮浯向留守島上的鄉親表示，烏坵雖遠離金門，但離島不離心，縣府並沒有忘記大家，早在剛上任時就安排訪視行程，但因天候因素取消，一直推遲至今才成行，終於能登島與大家見面，真的非常開心。

楊鎮浯一行聽取鄉長蔡永富有關防疫整備及辦公廳舍簡報，以及地方建設意見，分別致贈鄉公所和守備大隊高粱酒、加菜金外，更逐戶拜訪發送年長、身心障礙者慰問金。

楊鎮浯並前往大坵嶼的信仰中心媽祖廟參拜，祈求國泰民安，風調雨順。今天上午配合潮汐賦歸，再搭船回到金門本島。

(中時 )