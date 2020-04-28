受到新冠肺炎的影響，在家閱讀電子書的民眾人數增加，但台南市立圖書館提供的電子書內容包羅萬象，竟然連描寫露骨的耽美小說也不限年紀隨時可以閱覽，實在「教歹囝仔大小」。議長郭信良28日點名批判，指市圖應該負起責任，要求合作廠商做好內容分級。市圖立即全面審視電子書平台，下架不適合青少年閱讀的羅曼史、耽美小說等電子書。

郭信良指出，市圖合作的電子書中，HyRead ebook電子書店提供豐富的電子雜誌及電子書閱覽，只要有台南市公共圖書館借閱證或是市民卡，即可登入利用。每個月5000次的總借閱次數上限往往不到月底就滿額，可見很多市民使用。

郭信良說，如此多市民使用的電子書服務，竟然沒有內容分級，市府也一直沒有發現，讓他十分驚訝。郭還舉例，在文學小說類別裡的耽美小說，書名及封面就充滿不適當的暗示；不僅如此，連漫畫繪本類別裡的台港漫畫，也有不適合青少年閱讀的內容，應該立即改進。

郭信良認為，讀者登入電子書平台時，需先輸入借閱證號或身分證號，此時就該辨別登入民眾的年紀，部分書籍就不應讓18歲以下的讀者閱覽。鑑於市圖合作的電子書廠商不止一家，他希望市府能盡快全面了解改善，讓青少年在徜徉書海時，不要誤讀到未分級的內容。

市圖回應指出，該館從2014年11月起陸續租用「遠流台灣雲端書庫」及「凌網HyRead ebook」等2大電子書平台，以計次方式提供市民線上閱讀電子書服務，租用之初即要求平台廠商不可上架出版品分級規定列為「限制級」的圖書，內容屬性為言情小說之出版品也不予上架。

市圖強調，隨著圖書出版事業發展，有許多出版社出版羅曼史、耽美等戀愛主題小說，雖非屬分級制度上的限制級，但部分作品內容仍易造成爭議，市圖已要求廠商下架羅曼史、耽美等相關不適宜青少年閱讀的圖書，館方也同步就平台上的小說、漫畫等作品逐一審查是否有不適宜內容，要求廠商盡快下架。

(中時 )