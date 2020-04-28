翁姓女經理(戴口罩者)(陳志賢攝)

檢警偵辦錢櫃林森店火警5死案，昨勘驗各樓層及5樓起火點儲藏室，發現林森店早在今年2月施作電梯增設工程，卻長期關閉消防設備，檢警針對誰下令關閉消防設備等疑點，28日傳訊林森店翁姓女經理及員工4人到案說明。警訊後，下午3時15分將翁女移送北檢複訊。

面對媒體追問是誰下令關掉警報系統等問題，翁女均不發一語，她是將身體趴在員警身後，在媒體推擠中進入北檢。

檢警調查，林森店今年2月施作電梯增設工程，由工程師黃思銘負責包商施工，五樓除做電梯通道的混凝土打鑿，另有其他包商施作鋼構工程。

檢方調查，林森店今年1月17日向北市建管處申請變更使用執照進行電梯增設工程，3月30日消防安檢複檢合格，但26日發生火災時，包括消防泵浦、自動灑水設備主閘閥及各樓層緊急廣播的「區域性主機」等設備，都被關閉，造成民眾逃生不及，導致5人命喪火窟。

(中時 )