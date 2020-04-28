華爾街「新債王」雙線資本(Doubleline Capital)創辦人岡拉克(Jeffrey Gundlach)27日指出，美股災難恐怕還沒結束，投資人對於經濟復甦前景可能過於樂觀，股市極可能再次遭到狙擊，以重新測試3月的低點，因此已開始做空美股。

據CNBC報導，岡拉克表示，「人們不了解，在逾2600萬人失業之後，社會的不安情緒會越來越高，我認為，我們還沒有走出谷底，股市再回測低點是非常可能的」。

因此岡拉克開始做空美股，他透露，「我已經在標普500指數漲回2863點時放空，因為預期該指數漲幅有限，雖然有機會，但實際上我不認為它還能漲回3000點，反而可能再次下跌，甚至是殺破前波低點」。

其實，隨著美國經濟活動逐漸重新恢復，市場上各種多空消息交戰，根據巴隆週刊訪問107位投資經理人，數據顯示有39%的人樂觀看待今年美股後市，20%則抱持悲觀看法，41%表示中立。而美國總統川普27日則在記者會上表示，「聰明」的人現在都在買股票，他看好隨著各地疫情出現好轉，經濟將在今年第3季、第4季有驚人成長。

美股4大指數昨(27日)全面上漲，道瓊上漲358點，至24133點；標普500指數收漲41點，達2877點；那斯達克指數上漲95.64點，報8730點；費半指數則上漲22點，收1725點。

(中時電子報)